В России предложили заменить мигрантов роботами

Малофеев: Мигрантов нужно заменить на роботов, с которыми нет проблем

Российский миллиардер Константин Малофеев предложил заменить мигрантов на роботов, поскольку с ними «нет проблем». Об этом он заявил на «Форуме будущего 2050», передает News.ru.

«Русский робот, раскрашенный в гжель, гораздо лучше живого белкового мигранта. Никого не насилует, никого не убивает, говорит по-русски — нет никаких с ним проблем. Давайте заведем роботов», — сказал он.

Он подчеркнул, что к 2050 году автоматизация может охватить около 90 процентов мировой промышленности. По словам Малофеева, в России на 10 тысяч рабочих приходится всего 29 роботов, в то время, как в Китае — 470, в Сингапуре — 770, а в Южной Корее — 1100.

Ранее МИД Узбекистана выразил обеспокоенность в связи с проверками граждан республики на территории России. Ведомство направило российским коллегам ноту, в которой выразило обеспокоенность жалобами граждан на неправомерные проверки, неуважение и грубое отношение.