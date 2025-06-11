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12:16, 11 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России раскрыли отношение США к ходу переговоров по Украине

Депутат Новиков: Диалог России и Украины может восприниматься Трампом как успех
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Гердо / ТАСС

Несмотря на то, что России и Украине пока не удалось достичь значимого прогресса в рамках переговорного процесса о мирном урегулировании, сам факт начала этого диалога уже может расцениваться как успех новой администрацией Вашингтона, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Дмитрий Новиков.

«Президент США Дональд Трамп и в период избирательной кампании, и после уделял украинскому конфликту большое внимание. Он считает, что у США в его рамках две задачи: возвращение инвестиций и выход страны из числа государств, несущих издержки из-за поддержки Украины, переложив все на плечи Европы», — напомнил депутат.

США действительно сокращают свое участие в украинском конфликте, что, как заметил Новиков, может восприниматься Трампом как успех. Кроме того, по словам политика, справедливо и то, что переговорный процесс был заморожен на достаточно продолжительный период времени, и возобновился только теперь, при содействии новой американской администрации.

«Конечно, о результатах переговоров России и Украины можно будет говорить только позже, и Вашингтон это понимает, но идет дальше. В частности, в двусторонних отношениях. И, если под украинской проблематикой понимать и круг российско-американских проблем, то у Трампа действительно есть основания говорить об успехах в этом направлении», — заметил Новиков.

Ранее издание Foreign Policy со ссылкой на источник сообщило, что один из наиболее вероятных сценариев продолжения войны в Украине — тот, при котором президент США Дональд Трамп возложит вину на обе стороны. При этом также сообщалось, что США довольны прогрессом в переговорах России и Украины.

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