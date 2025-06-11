В России задумали увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках

Миронов предложил увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках

В России могут десятикратно увеличить штраф за распитие алкоголя на детских площадках. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Автором инициативы стал депутат Госдумы Сергей Миронов. По его утверждению, нынешний штраф за это правонарушение составляет от 500 до тысячи рублей, и его необходимо поднять минимум до пяти тысяч.

В апреле сообщалось, что ужесточение реализации алкоголя в Вологодской области привело к возникновению стихийного черного рынка. В регионе магазины с марта могут продавать спиртное в будние дни только с 12:00 до 14:00, однако запас спиртного на продажу пассажирам сформировали таксисты и пенсионеры. Также значительно повысилась рентабельность так называемых наливаек — они взвинтили цены из-за возросшего спроса, а чтобы не попасть на штраф, разливают алкоголь, в том числе водку, в стаканчики из-под кофе.