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16:49, 11 июня 2025Россия

В России захотели ввести новые условия для проживания мигрантов

В России захотели ограничить метраж на зарегистрированного человека в квартирах
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Госдуме предложили ввести новые условия для проживания мигрантов. В частности, речь идет об ограничении метража на каждого зарегистрированного в квартирах человека, передает РИА Новости.

Аналогичные ограничения в России захотели ввести для проживающих в хостелах, которые расположены в многоквартирных домах.

«Сейчас нужно решать проблемы не только с "резиновыми" квартирами, но и с "резиновыми" хостелами, особенно в многоквартирных домах», — обозначил один из авторов законопроекта Леонид Слуцкий.

По его словам, сейчас нередки случаи, когда в многоквартирном доме на 500 квартир может располагаться хостел вместимостью до одной тысячи или больше мигрантов.

«Это, конечно, нарушает права жильцов и несет колоссальную нагрузку на сети дома. И в этой связи обязательно надо вводить ограничения», — отметил парламентарий, добавив, что соответствующие законопроекты уже готовятся для внесения на рассмотрение в нижнюю палату парламента.

Еще один готовящийся законопроект предусматривает обязательную дактилоскопию (отпечатки пальцев — прим. «Ленты.ру») и фотографирование при пересечении границы всех иностранных граждан, независимо от цели и срока посещения нашей страны с визой или без.

«Нужно отчетливо понимать, кто к нам приезжает в страну — тогда и вопрос поддельных паспортов снимется сам собой», — заключил Слуцкий.

Ранее в Госдуме предложили ввести обязательное ежегодное медицинское освидетельствование мигрантов, в том числе на употребление наркотиков и психоактивных веществ, а также наличие инфекционных заболеваний.

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