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17:36, 11 июня 2025Россия

В Севастополе сняли на видео уничтожение крупной авиабомбы времен Великой Отечественной

В Севастополе сняли на видео взрыв авиабомбы времен Великой Отечественной
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

В Севастополе сняли на видео уничтожение крупной авиабомбы времен Великой Отечественной войны. Соответствующее видео опубликовал Telegram-канал МЧС Севастополя.

«Немецкий боеприпас SD-250 времен Великой Отечественной войны массой 250 килограммов ликвидировали севастопольские специалисты МЧС России. Его нашли в районе Камышового шоссе», — говорится в сообщении.

В пресс-службе ведомства отметили, что подобные боеприпасы использовались армией Германии для поражения техники, живой силы, а также оборонительных сооружений. Снаряд отвезли на специальный полигон, где уничтожили с помощью подрыва.

Ранее в центре Москвы обнаружили снаряд времен Великой Отечественной. Боеприпас нашли во время земляных работ. На место прибыли саперы, которые подтвердили, что минометная мина находилась там со времен войны.

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