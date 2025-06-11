Вэнс просил Маска прекратить вражду с Трампом

WSJ: Вэнс звонил Маску с просьбой прекратить вражду с Трампом

Вице-президент США Джей Ди Вэнс и глава аппарата Белого дома Сьюзан Уайлс звонили миллиардеру Илону Маску с просьбой прекратить вражду с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

По словам людей, знакомых с ситуацией, 6 июня Вэнс и Уайлс позвонили бизнесмену и попросили его восстановить отношения с президентом США.

Уточняется, что после этого звонка предприниматель прекратил словесную перепалку с главой государства и выразил сожаление по поводу некоторых постов о нем, опубликованных на прошлой неделе.

Ранее Маск выразил сожаление из-за опубликованных им в интернете публикаций о Трампе. По его мнению, их словесная перепалка в социальных сетях зашла «слишком далеко».