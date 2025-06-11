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21:33, 11 июня 2025Россия

Военблогер назвал логичное завершение СВО

Подоляка: Между Россией и Польшей после СВО не должно быть «прокладки»
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Global Look Press

Логичным завершением специальной военной операции (СВО) станет отсутствие «прокладки» между Россией и Польшей. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка, его слова приводит «Царьград».

«Это вопрос обсуждаемый, но в моем понимании самым логичным было бы решение — старая польская граница 1939 года. То есть не должно быть никакой "прокладки" между Польшей и Россией», — назвал Подоляка.

Военблогер отметил, что не считает такое завершение единственно верным, однако видит этот финал рациональным.

Ранее Герой России, участник программы «Время героев» Расим Баксиков раскрыл свое видение будущего страны после завершения СВО. Приоритетами он назвал поддержку ветеранов, решение жилищных вопросов и усиление патриотического воспитания молодежи.

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