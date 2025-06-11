В Госдуме высказались о статусе Зеленского

Володин: Законных способов продления полномочий Зеленского не предусмотрено

Законных способов продления полномочий президента Владимира Зеленского законом Украины не предусмотрено. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, его высказывание о статусе политика приводит ТАСС.

Председатель нижней палаты российского парламента утверждает, что президентский срок Зеленского истек год назад.

Володин отметил, что по ряду законов на Украине полномочия главы государства должны были перейти председателю Верховной рады.

По мнению спикера Госдумы, Зеленский не должен оставаться на посту президента даже в условиях военного положения.

До этого стало известно, что Володин отправил бундестагу материалы об ударах и терактах украинского режима.

Тогда российский политик упомянул, что теракты совершаются в местах массового скопления людей, а также на объектах гражданской инфраструктуры.