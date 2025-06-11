МИД заявил о тревоге России по одному вопросу

МИД: РФ встревожена отсутствием реакции Запада на просьбу повлиять на Украину

Россия встревожена отсутствием внятной реакции западных стран на просьбу Москвы повлиять на Украину, чтобы она прекратила эскалацию конфликта. Об этом сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, его цитирует РИА Новости.

«Мы в данном случае увидели крайне тревожное проявление пренебрежения», — прокомментировал дипломат реакцию Запада на атаку Вооруженных сил Украины по российским аэродромам.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру, но пока громче звучат российские ракеты.