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01:06, 11 июня 2025Бывший СССР

Зеленский вновь призвал «остановить Россию»

Зеленский во время вечернего обращения вновь призвал «остановить Россию»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Thomas Peter / File Photo / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о России. Он высказался о необходимости «остановить РФ» в ходе своего вечернего обращения, которое было размещено в его Telegram-канале.

Он отметил, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше изменятся технологии боевых действий, и «угроза возрастет для всех».

«Их нужно остановить. И это нужно не только нам на Украине — весь мир выиграет от принуждения России к миру», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер призвал западные страны оказать «реальное давление» на Россию, которая якобы игнорирует дипломатический процесс. Он заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру.

Вот это да!
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