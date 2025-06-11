Зеленский вновь призвал «остановить Россию»

Зеленский во время вечернего обращения вновь призвал «остановить Россию»

Президент Украины Владимир Зеленский сделал новое заявление о России. Он высказался о необходимости «остановить РФ» в ходе своего вечернего обращения, которое было размещено в его Telegram-канале.

Он отметил, что чем дольше будет продолжаться конфликт на Украине, тем больше изменятся технологии боевых действий, и «угроза возрастет для всех».

«Их нужно остановить. И это нужно не только нам на Украине — весь мир выиграет от принуждения России к миру», — подчеркнул Зеленский.

Ранее украинский лидер призвал западные страны оказать «реальное давление» на Россию, которая якобы игнорирует дипломатический процесс. Он заявил, что США и Евросоюз должны принуждать Москву к миру.