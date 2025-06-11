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19:51, 11 июня 2025Ценности

Жена Овечкина похвасталась фигурой в бикини

Жена хоккеиста Овечкина Анастасия Шубская похвасталась фигурой в бикини
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @nastyashubskaya

Жена нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталc» Александра Овечкина Анастасия Шубская похвасталась фигурой в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

31-летняя модель позировала на размещенном снимке в коричневом бикини, которое состояло из бюстгальтера и трусов с низкой посадкой. При этом избранница хоккеиста продемонстрировала стройное тело. Вдобавок она надела соломенную шляпу. «Летняя атмосфера», — подписала она.

Известно, что Шубская проводит отпуск с Овечкиным и детьми в Турции.

В апреле жена Овечкина получила кольцо за 24 миллиона рублей за рекорд мужа. Такой подарок преподнесла супруга хоккеиста Уэйна Гретцки Джанет Джонс.

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