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03:45, 11 июня 2025Россия

Жена причастного к атаке дронов в России решила подзаработать на переписке

Объявленная в розыск после атаки дронов супруга Тимофеева нашла способ заработка
Андрей Прокопьев (ночной линейный редактор)

Фото: страница Катерины Гато во Вконтакте

Екатерина Тимофеева, жена Артема Тимофеева (оба внесены Росинфомониторингом в список террористов и экстремистов), предположительно причастного к атаке БПЛА на Иркутскую область, нашла способ заработка через отправку сообщений в Telegram. Об этом узнали журналисты РИА Новости.

По данным издания, Тимофееева включила на своем аккаунте функцию платных сообщений. Теперь, чтобы написать ей, пользователю придется заплатить 10 тысяч звезд Telegram, что эквивалентно примерно 17,7 тысячи рублей.

Как стало известно ранее, у владельца фур, из которых дроны атаковали российские аэродромы, нашли бизнес на Украине.

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