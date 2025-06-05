У владельца фур, из которых дроны атаковали российские аэродромы, нашли бизнес на Украине. Перед терактами он уехал из России

Причастный к атакам на аэродромы РФ Тимофеев регистрировал бизнес на Украине

Разыскиваемый за возможную причастность к атакам беспилотников на военный аэродром «Белая» в Иркутской области Артем Тимофеев регистрировал на Украине бизнес, связанный с транспортными перевозками и торговлей. Об этом стало известно РИА Новости из регистрационных документов.

Уроженец Донецка Тимофеев регистрировал общество с ограниченной ответственностью в Краматорске в 2015 году. При этом официально компания продолжала существовать и после смены владельцев в последующие годы.

Другие подробности о фирме, а также работает ли она сейчас, не приводятся.

Тимофеев был диджеем, выпускал одежду и имел коллекцию дорогих часов

Ранее бабушка Тимофеева заявила, что не знает, где сейчас находится ее внук. По ее словам, внук никогда не жил в Миассе, где прописан. Мужчина, как отметила она, проживает в Челябинске.

В южноуральском городе он жил в новой многоэтажке. Новые жильцы квартиры подтвердили, что Тимофеев жил там раньше, узнав его по фото из СМИ. Последний раз соседи видели его всего неделю назад.

Про него также известно, что он был диджеем, участвовал в Майдане, откуда выкладывал фотографии, тесно общался с украинскими музыкальными группами и выпускал одежду собственного бренда.

Кроме того, он хвастался дорогими часами, публиковал их фото и собирал мнения знатоков. Так, стало известно, что Артем Тимофеев является владельцем часов из лимитированной коллекции «Звездные войны» стоимостью от 220 тысяч до 600 тысяч рублей и редких Penerai за 560 тысяч рублей. Последнее сообщение в чат ценителей роскоши он написал 15 мая.

Тимофеев с женой уехали из России за несколько дней до атак

Артем Тимофеев уехал из России в Казахстан вместе с супругой Екатериной 28 мая. Соответствующий пост с фотографией жена Тимофеева выложила в своем Telegram-канале, написав, что вместе с собакой и котом они едут в Астану.

Супруги получили российское гражданство несколько лет назад благодаря проживающим в РФ родственникам. При этом приехали они в страну в 2018 году, поселившись сначала в Миассе, далее — в Екатеринбурге, а затем — в Челябинске.

О его жене известно, что она работала тату-мастером, занималась дизайном одежды и писала эротические рассказы, подписываясь под произведениями псевдонимом. Живя в России, утверждает Mash, они продолжали называть себя патриотами Украины и критиковали спецоперацию. Как сообщает Readovka, сейчас она числится директором по менеджменту — вероятно, в прошлом женщина гастролировала по Украине вместе со своим мужем-диджеем.