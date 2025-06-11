Женщина выиграла 158 миллионов рублей благодаря подарку отца

Жительница США разбогатела на несколько миллионов долларов благодаря подарку отца. Об этом сообщает UPI.
Ванеса Менижар Акоста из города Норкросс, штат Джорджия, получила от отца лотерейный билет игры Mega Money. Проверив цифры, американка узнала, что выиграла приз. Билет принес ей два миллиона долларов (158 миллионов рублей).
Женщина планирует купить на выигранные деньги дом и оплатить учебу.
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