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09:23, 11 июня 2025Моя страна

«Золотое кольцо России» расширили

В турмаршрут «Золотое кольцо России» официально включили Рыбинск
Анастасия Алимпиева
Анастасия Алимпиева (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Национальный туристический маршрут «Золотое кольцо России» официально расширили. Как пишет «Российская газета», в него включили город Рыбинск Ярославской области, который стал десятым городом турмаршрута.

«Рыбинск усилит маршрут своими достопримечательностями. Это победа для всего региона», — высказался губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

Отмечается, что для того, чтобы стать частью известного турмаршрута, в Рыбинске три года велись работы — он должен был отвечать ряду критериев. Так, в рамках этой программы была обновлена Красная площадь, улицы Бульварная и Стоялая, создан музей исторических вывесок под открытым небом.

При этом визитной карточкой города стало то, что он не похож на остальные города, включенные в турмаршрут. Это поможет сгладить однотипность визуального ряда, подчеркивают эксперты.

Ранее сообщалось, что в Кабардино-Балкарии появился турмаршрут в честь классиков балкарской литературы.

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