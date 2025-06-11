Звезда «Мастера и Маргариты» снялась в клипе солиста Rammstein

Российская актриса Полина Ауг снялась в новом клипе Тилля Линдеманна

Российская актриса Полина Ауг сыграла в клипе культового музыканта и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ролик на песню Und die Engel singen («И ангелы поют») появился на официальном YouTube-канале певца.

Клип посвящен памяти легендарного режиссера Дэвида Линча и пронизан отсылками на его картины. В ролике, изобилующем сценами жестокости, 29-летняя Ауг сыграла главную женскую роль.

Полина — дочь уехавшей из России артистки Юлии Ауг. Одним из наиболее известных фильмов с ее участием стал «Мастер и Маргарита», в котором актриса исполнила роль Геллы.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Линдеманна сотни тысяч евро за отмену концерта в Твери. Музыкант обязался дать 70-минутный концерт на фестивале в российском городе, затем отменил выступление, но выплаченные деньги не вернул.