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20:04, 11 июня 2025Культура

Звезда «Мастера и Маргариты» снялась в клипе солиста Rammstein

Российская актриса Полина Ауг снялась в новом клипе Тилля Линдеманна
Ольга Коровина

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС

Российская актриса Полина Ауг сыграла в клипе культового музыканта и лидера группы Rammstein Тилля Линдеманна. Ролик на песню Und die Engel singen («И ангелы поют») появился на официальном YouTube-канале певца.

Клип посвящен памяти легендарного режиссера Дэвида Линча и пронизан отсылками на его картины. В ролике, изобилующем сценами жестокости, 29-летняя Ауг сыграла главную женскую роль.

Полина — дочь уехавшей из России артистки Юлии Ауг. Одним из наиболее известных фильмов с ее участием стал «Мастер и Маргарита», в котором актриса исполнила роль Геллы.

Ранее сообщалось, что суд взыскал с Линдеманна сотни тысяч евро за отмену концерта в Твери. Музыкант обязался дать 70-минутный концерт на фестивале в российском городе, затем отменил выступление, но выплаченные деньги не вернул.

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