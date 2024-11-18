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06:57, 18 ноября 2024Силовые структуры

Суд взыскал с лидера группы Rammstein 67 миллионов рублей за отмену концерта в Твери

ТАСС: суд взыскал с лидера Rammstein Линдеманна 67 млн руб. за отмену концерта
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Тилль Линдеманн

Тилль Линдеманн. Фото: Christian Thiel / Globallookpress.com

Международный коммерческий арбитражный суд при Торгово-промышленной палате России взыскал с лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна 635,4 тысячи евро (более 67,1 миллиона рублей) за отмену концерта в Твери. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное решение.

Музыкант обязан выплатить эту сумму за «неосновательное обогащение» в пользу ООО «Прайм маркетинг». Также он должен компенсировать проценты за пользование чужими деньгами в размере 2 924 евро за период с 31 августа 2021 года по 27 апреля 2022 года включительно и с 28 апреля по дату оплаты задолженности по ключевой ставке Банка России на указанное число, и возместить расходы истца в суде в размере 32 562 доллара.

Суд пояснил, что российская компания заключила с Линдеманном договор, согласно которому тот обязался выступить на фестивале «Макларин за родину» на территории пивоварни «Афанасий» в Твери, по времени концерт должен был длиться 70 минут. Однако солист Rammstein отменил выступление, но выплаченные деньги не вернул.

С этим делом также связан судебный процесс между заказчиком фестиваля Максимом Лариным и продюссером музыканта Анаром Рейбандом. Первый выплатил десять миллионов рублей в качестве подтверждения серьезности намерений о заключении договра на рекламу. Договор в итоге не был заключен, но продюсер не вернул деньги. Конаковский госуд Тверской области обязал Рейбанда вернуть указанную сумму, а Тверской облсуд оставил решение без изменений.

Юрист Валерия Рытвина подчеркнула, что суды вынесли эти решения без опоры на политическую конъюнктуру, несмотря на участие в процессах иностранных контрагентов, и мотивировали приговоры исключительно нормами права.

В июне против Линдеманна возбудили уголовное дело по статье об изнасиловании. Расследование началось после двух показаний. Позднее Берлинская прокуратура закрыла дело музыканта. Артисту удалось опровергнуть обвинения.

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