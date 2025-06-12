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23:00, 12 июня 2025Путешествия

Авиакомпания Air India сделала заявление о числе погибших при крушении самолета

Air India подтвердила гибель 241 человека при крушении самолета в Индии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

Авиакомпания Air India подтвердила гибель 241 человека из 242-х находившихся на борту при крушении самолета Boeing 787 Dreamliner в Индии, об этом пишет РИА Новости со ссылкой на авиакомпанию.

«С сожалением сообщаем, что из 242 человек, находившихся на борту, 241 человек погиб. Единственный выживший находится на лечении в больнице», — сделали в Air India заявление.

Ранее сообщалось, что на месте крушения лайнера обнаружили выжившего. Допускалось, что среди завалов могут быть найдены и другие люди.

Самолет авиакомпании Air India потерпел крушение 12 июня в жилом районе индийского города Ахмедабад. Он должен был следовать в Лондон.

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