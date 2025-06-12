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14:15, 12 июня 2025Мир

Число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 130 человек

News18: Число жертв авиакатастрофы в Индии достигло 133 человек
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Amit Dave / Reuters

К настоящему время суммарное число жертв авиакатастрофы в Индии превысило 130 человек. Об этом сообщает портал News18.

Число погибших при крушении самолета Boeing 787-8 Dreamliner оценивается как минимум в 133. Эти данные были опубликованы по состоянию на 14:00 по московскому времени.

На борту самолета перед крушением находились в общей сложности 242 человека, включая 10 членов экипажа. Одним из пассажиров, как уточнялось ранее, был экс-глава штата Гуджарат Виджай Рупани. В каком состоянии он находится после авиакатастрофы, не раскрывается.

Инцидент произошел в четверг, 12 июня, недалеко от аэропорта города Ахмедабад. Обломки хвостовой части упали на жилые дома, в результате чего стены одного из них покрылись копотью, а крыша другого здания загорелась. Разбившийся самолет числился за авиакомпанией Air India и направлялся в Лондон. На борту находились в общей сложности 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Россиян в списках летевших не было. Местные власти продолжают расследовать инцидент и в настоящее время выясняют причину крушения лайнера.

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