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23:56, 12 июня 2025Бывший СССР

Депутат Рады рассказал о проигрыше Украины еще в одной сфере

Депутат Дубинский: Украина проигрывает России в дипломатической сфере
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Pixabay

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене, в Telegram-канале рассказал о проигрыше Украины еще в одной сфере, дипломатической.

Он отметил, что помощник президента России Владимир Мединский дал интервью западной прессе и в беседе с газетой The Wall Street Journal выглядит очень дипломатично, призывая к сотрудничеству и переговорам, несмотря на резкую риторику президента Украины Владимира Зеленского.

Дубинский добавил, что стоит сравнить риторику российского политика с высказываниями экс-представителя Украины в Совбезе, а ныне замглавы МИД Сергея Кислицы.

«Украина опять проигрывает соревнование на чужом поле — русские выглядят договороспособными. Мы — нет», — заявил депутат.

Ранее Дубинский заявил, что, несмотря на бесконечные заявления о затягивании конфликта со стороны России, именно украинский лидер делает все возможное, чтобы затянуть мирный процесс.

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