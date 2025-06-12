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12:13, 12 июня 2025Россия

Эшелон с ранеными бойцами заметили в российском городе

В Омске заметили эшелон с ранеными бойцами
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

В Омске заметили эшелон с ранеными бойцами. Это следует из сообщения, опубликованного «Русской общиной» в Telegram.

На кадрах группа людей — предположительно, активистов — стоит перед одним из вагонов. «Русская община» уточняет, что бойцам были переданы костыли, средства от насекомых и вентиляторы.

Кроме того, общественники закупили для солдат свежий хлеб. «Чтобы бойцы не остались голодными», — отметили в сообщении.

Ранее в Волгограде перекрыли доступ к железнодорожному вокзалу из-за прибывшего эшелона с ранеными. Часть пострадавших доставили с поезда в госпитали, а остальные продолжили путь после получасовой остановки.

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