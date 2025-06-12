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23:14, 12 июня 2025Мир

Госдеп заявил о повышенной угрозе в Северной Африке и на Ближнем Востоке

Госдеп предупредил об опасности в странах Северной Африки и Ближнего Востока
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Valerie Plesch / Global Look Press

Госдепартамент США объявил предупреждение об опасности для стран Северной Африки и Ближнего Востока. Информация выложена в аккаунте ведомства в социальной сети X.

«Из-за обострения региональной напряженности Государственный департамент рекомендует гражданам США на Ближнем Востоке и в Северной Африке проявлять повышенную осторожность», — говорится в сообщении.

Как уточнили дипломаты, в прошлом подобная напряженность приводила к перебоям в транспортном сообщении и усилению угроз безопасности для граждан США в регионе.

Ранее о возможном военном конфликте между Ираном и Израилем заявил американский лидер Дональд Трамп. По его словам, на Ближнем Востоке «может что-то произойти».

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