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08:15, 12 июня 2025Мир

Северная Корея приостановила шумовые трансляции на границе с соседней страной

КНДР приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Северная Корея приостановила шумовые трансляции на границе с Южной Кореей в ответ на прекращение последней пропагандистского вещания. Об этом сообщили в Объединенном командовании начальников штабов (ОКНШ) Республики Корея, пишет РИА Новости.

Ранее ОКНШ проинформировало, что южнокорейские военные приостановили вещание по громкоговорителям вдоль границы с КНДР в рамках выполнения предвыборного обещания нового главы страны Ли Чжэ Мёна.

«Сегодня, 12 июня, шумовые трансляции Северной Кореи в сторону Южной не зафиксированы ни в одном районе», — отмечается в сообщении.

Как уточнили военные, последняя зафиксированная трансляция со стороны КНДР прошла поздним вечером в среду, 11 июня.

В начале июня Ли Чжэ Мён пообещал добиться мира на Корейском полуострове через диалог с КНДР. По его мнению, лучшей стратегией является «победа без войны».

При этом эксперты заявили, что новые власти Южной Кореи могут изменить свою политику в отношении России.

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