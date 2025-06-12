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07:12, 12 июня 2025Мир

На Западе рассказали об уловке Украины для США

Полковник Макгрегор: Украина пытается убедить Запад, что она еще не проиграла
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Christian Spicker / Globallookpress.com

Украинский конфликт подходит к завершению, однако Киев всеми силами будет использовать возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинский конфликт на самом деле подходит к концу, Россия победила, в этом нет сомнений. Но киевский режим использует все возможные уловки, чтобы убедить США и Европу, что это не конец», — отметил эксперт.

Полковник также подчеркнул, что действиями Киева руководит отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию на фронте. Украинцы готовы прибегать к самым необдуманным мерам, посетовал Макгрегор.

Накануне Дуглас Макгрегор заявил, что России нужно избавится от украинского лидера Владимира Зеленского и его ужасного правительства. Также, по его словам, власти европейских стран играют с огнем и абсолютно игнорируют реальность.

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