На Западе рассказали об уловке Украины для США

Полковник Макгрегор: Украина пытается убедить Запад, что она еще не проиграла

Украинский конфликт подходит к завершению, однако Киев всеми силами будет использовать возможные трюки, чтобы показать видимость жизнеспособности. Такое мнение высказал полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Deep Dive.

«Украинский конфликт на самом деле подходит к концу, Россия победила, в этом нет сомнений. Но киевский режим использует все возможные уловки, чтобы убедить США и Европу, что это не конец», — отметил эксперт.

Полковник также подчеркнул, что действиями Киева руководит отчаяние из-за невозможности изменить ситуацию на фронте. Украинцы готовы прибегать к самым необдуманным мерам, посетовал Макгрегор.

Накануне Дуглас Макгрегор заявил, что России нужно избавится от украинского лидера Владимира Зеленского и его ужасного правительства. Также, по его словам, власти европейских стран играют с огнем и абсолютно игнорируют реальность.