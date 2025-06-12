Отец Маска: Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению страной

Отец американского предпринимателя Илона Маска Эррол в интервью РИА Новости заявил, что премьер Британии Кир Стармер получает из-за рубежа инструкции по управлению собственной страной.

«Каждый раз, когда возникает какая-то проблема, он отправляется в Давос переговорить с людьми там», — подчеркнул он.

Ранее сообщалось, что Великобритания не смогла удовлетворить требования президента США Дональда Трампа по расходам союзников по НАТО на оборону.

До этого премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер заявил, что страна переходит в режим готовности к войне, подчеркнув, что Великобритания «не может игнорировать» угрозу со стороны России.