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08:25, 5 июня 2025Мир

Британия не смогла выполнить одно условие Трампа

WP: Британия не смогла удовлетворить требования Трампа по расходам НАТО
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Marcin Nowak / Unsplash

Великобритания не смогла удовлетворить требования президента США Дональда Трампа по расходам союзников по НАТО на оборону. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«В стратегическом обзоре обороны правительство Великобритании призвало к новым военным расходам, однако эти цели все еще не соответствуют требованиям президента Трампа к союзникам по НАТО», — говорится в материале.

Отмечается, что на этой неделе премьер-министр Великобритании Кир Стармер представил долгожданные планы военных расходов и пообещал сделать Королевство «готовым к бою», заявив, что пришло время предоставить «оборонные дивиденды британскому народу» и ответить на растущую угрозу со стороны России.

В это же время британское правительство опубликовало «стратегический оборонный обзор», который предусматривает строительство до 12 новых ударных подводных лодок, создание шести новых заводов по производству боеприпасов и закупку до 7000 единиц дальнобойного оружия британского производства. В обзоре также говорилось, что Британия должна потратить 20 миллиардов долларов на модернизацию своих ядерных боеголовок.

Стармер также подчеркнул, что правительство «стремится» достичь 3 процентов от ВВП на оборонные расходы в течение следующего срока парламента. При этом Трамп настаивает на том, чтобы европейские союзники взяли на себя больше ответственности за собственную безопасность, и призвал страны НАТО увеличить ежегодные расходы на оборону до 5 процентов.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления Стармера о переходе Британии в «режим готовности к войне». По ее словам, Лондон делает это не потому, что кто-то на них хочет напасть, а потому что британцы сами активно занимаются эскалацией в Европе.

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