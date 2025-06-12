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14:43, 12 июня 2025Россия

Похитители Арега Щепихина сняли видео и пошутили про багажник

Вероятные похитители бизнес-тренера Щепихина сняли видео с шуткой про багажник
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал «ЖИВОВ Z»

Вероятные похитители бизнес-тренера Арега Щепихина записали видео и пошутили над случившимся. Видеоролик опубликовал волонтер Алексей Живов в Telegram.

На кадрах показан мужчина в солнцезащитных очках за рулем автомобиля. Перед ним стоит еще одна машина — Mercedes-Benz с государственным регистрационным знаком серии АМР. На этой или такой же машине Щепихин был похищен с одного из московских вокзалов.

«Есть желающие в багажник?» — появляется вопрос на видео.

Из ролика Живов делает вывод, что похитители Щепихина, вероятно, на свободе «и по кайфу выкладывают дерзкие ролики».

После похищения Щепихина и задержания фигурантов было возбуждено два уголовных дела. Несмотря на это им была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде, которая не предусматривает изоляции от общества на время проведения предварительного расследования.

Вот это да!
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