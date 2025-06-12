Появились подробности о вынесенном на берег в Стамбуле украинском дроне

Shot: Вынесенный на берег в Стамбуле БПЛА может быть украинским дроном UJ-22

Появились подробности об украинском БПЛА, который вынесло на берег в Турции. По информации Telegram-канала Shot, к беспилотнику была прикреплена взрывчатка. Канал также предположил, какой модели был аппарат.

«Как стало известно Shot, речь может идти об украинском БПЛА UJ-22. Беспилотник сильно поврежден. У него отсутствует хвостовая часть и крылья», — говорится в публикации.

Отмечается, что на дроне было закреплено самодельное взрывное устройство (СВУ). Местные жители сразу же вызвали экстренные службы, находку оцепили саперы.

О том, что на пляже в Стамбуле обнаружили украинский дрон, стало известно 12 июня. По данным агентства IHA, беспилотник самолетного типа прибило к берегу на пляже Узункум в районе Шиле провинции Стамбул в районе полудня. О произошедшем отдыхающие незамедлительно оповестили полицию и береговую охрану.