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16:20, 12 июня 2025Россия

Путин анонсировал встречу с женившимся по его совету бойцом ВСУ

Путин рассказал, что встретится с женившимся по его совету участником СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с женившимся по его совету участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, впервые он поговорил с военнослужащим около полугода назад. Тогда Путин и дал солдату совет.

«Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего», — добавил глава государства.

12 июня Путин поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что праздник символизирует как более чем тысячелетнюю историю страны, так и культуру и самобытность российского государства.

Вот это да!
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