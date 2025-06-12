Путин анонсировал встречу с женившимся по его совету бойцом ВСУ

Путин рассказал, что встретится с женившимся по его совету участником СВО

Президент России Владимир Путин анонсировал встречу с женившимся по его совету участником специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы государства, впервые он поговорил с военнослужащим около полугода назад. Тогда Путин и дал солдату совет.

«Вот сегодня буду встречаться с ним в связи с тем, что он исполнил приказ Верховного Главнокомандующего», — добавил глава государства.

12 июня Путин поздравил граждан с Днем России. Он отметил, что праздник символизирует как более чем тысячелетнюю историю страны, так и культуру и самобытность российского государства.