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13:51, 12 июня 2025Ценности

Раскрыт интимный смысл последнего маникюра Меган Фокс

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @meganfox

Основательница салона красоты Lost Angels Beauty в Лос-Анджелесе Бриттни Бойс раскрыла интимный смысл последнего маникюра актрисы и модели Меган Фокс. Ее комментарий приводит журнал Allure.

Мастер маникюра рассказала, что во время сеанса изменила форму ногтей знаменитости, покрыла их ярко-розовым лаком и украсила хромированными заклепками по бокам. Бойс уточнила, что последние декоративные элементы являются отсылкой к пирсингу мужских гениталий под названием «Принц Альберт».

«Я хотела сделать что-то новое, но не переусердствовать. Это идеальное сочетание милого и крутого в летнем маникюре», — отметила собеседница издания.

В феврале россиянкам назвали маникюр, который привлекает внимание богачей. Тренер-технолог учебного центра сети салонов Екатерина Муранова указала на минималистичные дизайны.

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