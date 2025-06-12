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08:21, 12 июня 2025Россия

Россиянам запретят содержать дома 121 вид животных

Якубовский: Россиянам запретят содержать дома 121 вид животных с 1 сентября
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Россиянам запретят содержать дома 121 вид животных с 1 сентября 2025 года, сообщил депутат Государственной Думы Александр Якубовский. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, в России вступит в силу постановление о запрете содержания дома крупных хищников, морских млекопитающих, хищных птиц, а также большинство видов приматов. «Исключение сделано, в частности, для одного из видов — магота», — уточнил депутат. В частности, в перечень попали некоторые черепахи, крокодилы, скорпионы и парнокопытные, такие как жирафы и бегемоты.

Нарушение запрета влечет административную ответственность. По словам Якубовского, граждан будут штрафовать на сумму до трех тысяч рублей, должностных лиц — до 15 тысяч рублей, юрлиц — до 30 тысяч рублей. Отмечается, что содержать дома животное, которое относится к редким и охраняемым видам, возможна уголовная ответственность вплоть до лишения свободы сроком до четырех лет.

Аналогичный список запрещенных животных правительство до этого утверждало в 2019 году. Его обновили в соответствии с последней версией закона об ответственном обращении с животными от 2018 года.

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