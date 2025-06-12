Российские БПЛА уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Российский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.
Отмечается, что наблюдательный пункт располагался в заброшенном доме. Было принято решение ударить по нему FPV-дроном, после чего расчет начал соответствующую подготовку.
«Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена», — подчеркнули в Минобороны.
Утром 5 июня ВС России нанесли авиаудар по зданию украинской администрации Херсонской области. В результате взрыва от здания оторвался украинский флаг, а также щит с гербом республики.