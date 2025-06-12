Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
06:15, 12 июня 2025Россия

Российские БПЛА уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

Расчет БПЛА уничтожил наблюдательный пункт ВСУ в Херсонской области
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Alexey Belkin / News.ru / Global Look Press

Российский расчет беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) уничтожил наблюдательный пункт Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области на правом берегу Днепра. Об этом сообщило Минобороны России, их заявление приводит РИА Новости.

Отмечается, что наблюдательный пункт располагался в заброшенном доме. Было принято решение ударить по нему FPV-дроном, после чего расчет начал соответствующую подготовку.

«Слаженными действиями, выработанными за долгое время, операторы развернули оборудование и осуществили пуск дрона, оборудованного осколочно-фугасным снарядом. В результате умелых действий расчета и точного попадания цель была уничтожена», — подчеркнули в Минобороны.

Утром 5 июня ВС России нанесли авиаудар по зданию украинской администрации Херсонской области. В результате взрыва от здания оторвался украинский флаг, а также щит с гербом республики.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Президент Сербии отказался подписать осуждающую Россию декларацию по Украине. Вучичу не понравился пункт о санкциях против Москвы

    Российские военные продвинулись на купянском направлении

    В российском регионе объявили режим ЧС после аварии буксира

    В США заявили о провальной стратегии Запада в отношении России

    Отец Маска рассказал о получении Стармером инструкций из-за рубежа

    Российские БПЛА уничтожили наблюдательный пункт ВСУ

    Россиянин пострадал при атаке автомобиля украинским БПЛА

    Умер сыгравший в фильме «Лицо со шрамом» актер

    Солдат ВСУ назвал причину сдачи в плен

    ЕС захотел ввести санкции против банков Китая якобы за помощь России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости