Российские военные продвинулись на купянском направлении

Марочко: Военные РФ на 15 километров продвинулись на купянском направлении

Российские бойцы за последнее время продвинулись на участке фронта шириной свыше 15 километров в районах сразу нескольких населенных пунктов купянского направления. ВСУ вынужденно оставили часть своих позиций, рассказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«В районах населенных пунктов Кондрашовка, Радьковка, Голубовка, Синьковка и Петропавловка наши войска за последнее время улучшили тактическое положение и заняли более выгодные рубежи и позиции», — подчеркнул он.

По словам Марочко, из-за постоянного огневого воздействия российской армии ВСУ перегруппировались и оставили ряд занимаемых позиций, что позволило ВС РФ расширить зону контроля на участке фронта.

Ранее Андрей Марочко сообщил, что Вооруженные силы России продвинулись к центральной части населенного пункта Редкодуб в Донецкой народной республике. По его словам, северо-восточнее от этого населенного пункта российские войска вышли на административную границу России.

