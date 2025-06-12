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12:40, 12 июня 2025Мир

Стало известно о завершении миссии посла США в России

Посольство США в России сообщило о завершении миссии Линн Трейси
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Посол США Линн Трейси вскоре завершит свою миссию в России. Об этом стало известно из сообщения американского посольства в официальном Telegram-канале.

В пятницу, 13 июня, будет последний рабочий день Трейси в качестве посла США в России. Она работала в представительствах США не только в России, но также Армении, Туркменистане, Пакистане, Казахстане, Афганистане и Кыргызстане.

Как пишет ТАСС, на пост посла в России она была утверждена в декабре 2022 года при администрации бывшего президента США Джо Байдена и стала первой в истории женщиной, возглавившей американскую дипмиссию в России.

Ранее прибывший в США посол России Александр Дарчиев оценил работу по восстановлению российско-американских отношений и отметил, что в них появилось окно возможностей.

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