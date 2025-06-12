Украина подтвердила проведение нового этапа обмена пленными с Россией

Глава ГУР Буданов: в ближайшее время состоится новый обмен пленными с Россией

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) подтвердил, что в ближайшее время состоится новый, уже четвертый, этап обмена пленными с Россией. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Буданов рассказал, что из российского плена была освобождена очередная группа украинских военнослужащих с тяжелыми ранениями и болезнями. По его словам, они получат медицинскую помощь, реабилитацию и надлежащие выплаты.

Глава ГУР заявил, что пока проведение обмена военнопленными между Украиной и РФ продолжается.

Ранее сообщалось, что в Минобороны России заявили о готовности к ежедневным обменам военнопленными с Украиной. Как уточнили в министерстве, речь идет о графике, который был согласован в Стамбуле 2 июня.