В Минобороны раскрыли планы по дальнейшему обмену военнопленными с Украиной

В МО РФ заявили о готовности к ежедневным обменам военнопленными с Украиной

В Минобороны России (МО РФ) заявили о готовности к ежедневным обменам военнопленными с Украиной. Планы по дальнейшим действиям оборонное ведомство раскрыло в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, речь идет о графике, который был согласован в Стамбуле 2 июня.

«Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в ежедневном режиме», — говорится в сообщении.

При этом, по данным МО РФ, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме на данный момент не готова.

Ранее сообщалось, что в Россию с Украины вернулась очередная группа военнопленных. Взамен украинской стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число принявших участие в третьем за неделю обмене военных не раскрывалось.