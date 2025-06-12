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15:34, 12 июня 2025Россия

В Минобороны раскрыли планы по дальнейшему обмену военнопленными с Украиной

В МО РФ заявили о готовности к ежедневным обменам военнопленными с Украиной
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)
СюжетМинобороны

Кадр: Министерство обороны РФ / РИА Новости

В Минобороны России (МО РФ) заявили о готовности к ежедневным обменам военнопленными с Украиной. Планы по дальнейшим действиям оборонное ведомство раскрыло в своем официальном Telegram-канале.

Как уточнили в министерстве, речь идет о графике, который был согласован в Стамбуле 2 июня.

«Минобороны России подтверждает готовность к проведению обменов военнопленных ВСУ на российских военнослужащих в ежедневном режиме», — говорится в сообщении.

При этом, по данным МО РФ, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме на данный момент не готова.

Ранее сообщалось, что в Россию с Украины вернулась очередная группа военнопленных. Взамен украинской стороне была передана группа военнопленных Вооруженных сил Украины (ВСУ). Число принявших участие в третьем за неделю обмене военных не раскрывалось.

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