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12:31, 12 июня 2025РоссияЭксклюзив

В России ответили на слова Зеленского о способе завершить конфликт

Сенатор Джабаров: Зеленский остановит конфликт на Украине, если капитулирует
Юлия Сычева
Юлия Сычева (корреспондент)

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy / Reuters

Единственный мировым лидером, который может остановить конфликт на Украине, является президент Владимир Зеленский, но только в том случае, если капитулирует, заявил сенатор Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом он рассказал «Ленте.ру».

Ранее Зеленский заявил, что единственным мировым лидером, который способен разрешить конфликт России и Украины, является президент США Дональд Трамп. Он отметил, что у главы Белого дома есть необходимый «рычаг давления» на Россию.

«Это мечты господина Зеленского. Вот на мой взгляд единственным мировым лидером, который может завершить конфликт на Украине является, не поверите, господин Зеленский. Для этого он должен капитулировать и принять условия Российской Федерации. А то, что касается Трампа, я думаю, что при всем уважении к президенту США у него масса проблем, помимо Украины», — заявил Джабаров.

Сенатор добавил, что санкции не смогут повлиять на решения Москвы в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что Россия является самодостаточной цивилизацией, дружить с которой хочет подавляющее большинство стран мира.

Ранее Зеленский призвал западных союзников Украины усилить санкционное давление на Россию. По его словам, странам «Большой семерки» (G7), включая США и государства Евросоюза (ЕС), не стоит бояться этого и откладывать вступление в силу новых ограничений против российской экономики.

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