В российском регионе вырос спрос на телохранителей среди туристов

В Дагестане вырос спрос на телохранителей для осмотра достопримечательностей

В Дагестане спрос на частных телохранителей вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Туристы все чаще стали брать охранников на осмотр достопримечательностей, поскольку в регионе участились стрельба и покушения на полицейских. Сопровождение для одного человека стоит около 30 тысяч рублей. В стоимость входят машина марки Mercedes и телохранитель.

По словам охранников, их самые частые клиенты — бизнесмены из Москвы, обычно приезжающие с семьей. Найм телохранителей легален: у них есть лицензия.

Ранее первая в России женщина-телохранитель Виктория Корчагина рассказала, что женщины-телохранители пользуются в России спросом на рынке охранных услуг. Ключевым критерием, который предъявляют кандидаткам, является привлекательная внешность.