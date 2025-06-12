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17:38, 12 июня 2025Путешествия

В российском регионе вырос спрос на телохранителей среди туристов

В Дагестане вырос спрос на телохранителей для осмотра достопримечательностей
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Studio Romantic / Shutterstock / Fotodom

В Дагестане спрос на частных телохранителей вырос на 50 процентов по сравнению с прошлым годом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Туристы все чаще стали брать охранников на осмотр достопримечательностей, поскольку в регионе участились стрельба и покушения на полицейских. Сопровождение для одного человека стоит около 30 тысяч рублей. В стоимость входят машина марки Mercedes и телохранитель.

По словам охранников, их самые частые клиенты — бизнесмены из Москвы, обычно приезжающие с семьей. Найм телохранителей легален: у них есть лицензия.

Ранее первая в России женщина-телохранитель Виктория Корчагина рассказала, что женщины-телохранители пользуются в России спросом на рынке охранных услуг. Ключевым критерием, который предъявляют кандидаткам, является привлекательная внешность.

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