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04:21, 12 июня 2025Экономика

В Совфеде раскрыли размер пенсии для россиян с зарплатой в 100 тысяч рублей

Епифанова: Россияне с зарплатой ₽100 тыс. могут получать пенсию в ₽32 тыс.
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Россияне, которые зарабатывают 100 тысяч рублей, могут в будущем получать пенсию в размере порядка 32 тысяч рублей. Такой размер выплат раскрыла сенатор Совфеда Ольга Епифанова, передает РИА Новости.

«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК)», — пояснила сенатор. При переводе ИПК в рубли их количество надо умножить на стоимость одного коэффициента. Ее каждый год определяют постановлением правительства России, напомнила эксперт.

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