В Совфеде раскрыли размер пенсии для россиян с зарплатой в 100 тысяч рублей

Россияне, которые зарабатывают 100 тысяч рублей, могут в будущем получать пенсию в размере порядка 32 тысяч рублей. Такой размер выплат раскрыла сенатор Совфеда Ольга Епифанова, передает РИА Новости.
«При официальном заработке в 100 тысяч рублей ежемесячно гражданин в 2025 году сможет сформировать 4,34 индивидуальных пенсионных коэффициента (ИПК)», — пояснила сенатор. При переводе ИПК в рубли их количество надо умножить на стоимость одного коэффициента. Ее каждый год определяют постановлением правительства России, напомнила эксперт.