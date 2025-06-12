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05:01, 12 июня 2025Интернет и СМИ

В США оценили зависимость Украины от НАТО

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон: Украина стала заложницей НАТО
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Запад заставил Украину попасть в зависимость от НАТО и, фактически, стать заложницей Североатлантического альянса. Об этом заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Ларри Джонсон в интервью Рику Санчесу, запись разговора опубликована в социальной сети X.

«Украина фактически заложник. Это очевидная ситуация. Украинский народ в заложниках у НАТО», — сказал Джонсон.

Он отметил, что некоторые американские сенаторы используют конфликт на Украине для получения дохода.

Ранее издание Foreign Policy написало, что один из наиболее вероятных сценариев продолжения боевых действий на Украине — тот, при котором президент США Дональд Трамп возложит вину на обе стороны. Это станет ответом американского лидера на то, что стороны конфликта не следуют его указаниям.

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