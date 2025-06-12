Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
23:54, 12 июня 2025Мир

В США раскрыли планы в отношении украинского конфликта

Хегсет: США выступают за мир путем переговоров, а не капитуляцию Киева
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто из рассуждающих на Западе о необходимости обеспечения победы Украины в идущем на ее территории вооруженном конфликте не имеет плана достижения подобного рода цели. Его слова приводит ТАСС.

«Никто не говорит о капитуляции. Мы говорим о достижении мира путем переговоров», — отметил министр. При этом он заявил о готовности США выработать путем переговоров то, что, как мы надеемся, окажется прочным миром.

Ранее Хегсет заявил, что мир на Украине выгоден США и отвечает их национальным интересам. Также он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта «сделает Америку сильной» и позволит укрепить ее позиции на международной арене.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о неготовности России к переговорам

    Депутат Рады рассказал о проигрыше Украины еще в одной сфере

    В США раскрыли планы в отношении украинского конфликта

    На Западе раскрыли последствия приема Украины в Евросоюз

    На базе Грузинского легиона на Украине произошла диверсия

    Вернувшийся из украинского плена боец обратился к Путину

    Экс-футболиста ЦСКА задержали в Бразилии

    Госдеп заявил о повышенной угрозе в Северной Африке и на Ближнем Востоке

    Вернувшиеся из украинского плена военные поздравили с Днем России

    В Петербурге пожаловались на захваченную борщевиком улицу

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости