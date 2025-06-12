В США раскрыли планы в отношении украинского конфликта

Хегсет: США выступают за мир путем переговоров, а не капитуляцию Киева

Министр обороны США Пит Хегсет заявил, что никто из рассуждающих на Западе о необходимости обеспечения победы Украины в идущем на ее территории вооруженном конфликте не имеет плана достижения подобного рода цели. Его слова приводит ТАСС.

«Никто не говорит о капитуляции. Мы говорим о достижении мира путем переговоров», — отметил министр. При этом он заявил о готовности США выработать путем переговоров то, что, как мы надеемся, окажется прочным миром.

Ранее Хегсет заявил, что мир на Украине выгоден США и отвечает их национальным интересам. Также он подчеркнул, что мирное урегулирование конфликта «сделает Америку сильной» и позволит укрепить ее позиции на международной арене.