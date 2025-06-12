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17:23, 12 июня 2025Россия

В центре Петербурга вспыхнул «Достоевский»

На Суворовской площади Петербурга вспыхнул ретротрамвай «Достоевский»
Полина Кислицына (Редактор)

В центре Петербурга на Суворовской площади вспыхнул ретротрамвай «Достоевский». Внимание на ситуацию в городе обратил Telegram-канал «Mash на Мойке».

Пожар неподалеку от Марсового поля начался в четверг, 12 июня, в районе 16 часов. По словам очевидцев, возгорание началось с искры на крыше. На записи, сделанной одним из свидетелей случившегося, можно заметить, как из горящего исторического вагона повалили крупные клубы густого дыма.

В «Горэлектротрансе» сообщили, что пассажиров ретротрамвая оперативно эвакуировали, а пожар удалось потушить к 16:28. Причины произошедшего на данный момент не известны.

Ранее стало известно, что в Нижнем Новгороде загорелась частная клиника. Из медучреждения эвакуировали 100 человек.

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