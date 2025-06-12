Военкор оценил визит Вучича на Украину

Военкор Котенок: Поездка Вучича в Одессу дурно пахнет

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Одессу оказался противоречивым, но при этом «дурно пахнет». Так визит политика на Украину оценил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, с одной стороны, Вучич не подписал антироссийскую декларацию, в отличие от премьер-министров Греции, Хорватии и Болгарии, а также лидеров Молдавии и Румынии. При этом президент Сербии, в отличие от остальных участников встречи, просил Россию сделать скидку на газ.

«Так что поездка в Одессу в любом случае дурно пахнет. Даже если оперировать лишь открытой информацией, которая явно далеко не полная», — оценил Котенок.

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».