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00:04, 12 июня 2025Интернет и СМИ

Военкор оценил визит Вучича на Украину

Военкор Котенок: Поездка Вучича в Одессу дурно пахнет
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Ukrainian Presidential Press Ser / Reuters

Поездка президента Сербии Александра Вучича в Одессу оказался противоречивым, но при этом «дурно пахнет». Так визит политика на Украину оценил военкор Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

Он отметил, что, с одной стороны, Вучич не подписал антироссийскую декларацию, в отличие от премьер-министров Греции, Хорватии и Болгарии, а также лидеров Молдавии и Румынии. При этом президент Сербии, в отличие от остальных участников встречи, просил Россию сделать скидку на газ.

«Так что поездка в Одессу в любом случае дурно пахнет. Даже если оперировать лишь открытой информацией, которая явно далеко не полная», — оценил Котенок.

22 мая Вучич и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двустороннее сотрудничество. По словам украинского лидера, стороны договорились развивать формат Украина — Юго-Восточная Европа, чтобы «повысить его эффективность».

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