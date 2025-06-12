Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:47, 12 июня 2025Россия

ВСУ ударили по двум регионам России

Минобороны: Над Белгородской и Курской областями уничтожили три дрона ВСУ
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: РИА Новости

Утром в четверг, 12 июня, Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по двум регионам России — Белгородской и Курской областям. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили три украинских дрона в период с 08:40 до 11:40 по московскому времени.

Атака была совершена с помощью беспилотников самолетного типа. Два из них сбили над Белгородской областью, еще один — над Курской.

О пострадавших и разрушениях на земле ничего не сообщается.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате атаки ВСУ пострадали три жителя приграничных населенных пунктов. Двоих из них госпитализировали.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский назвал способного завершить конфликт на Украине

    В России озвучили параметры создания буферной полосы в зоне СВО

    В Индии обломки самолета упали на жилые дома

    Опубликованы кадры сгоревшего дотла самолета с пассажирами в Индии

    В российском регионе при атаке ВСУ пострадал ребенок

    Кадыров назвал Чечню опорой России

    ВСУ ударили по двум регионам России

    Стало известно об обнаружении рака у футболиста российского клуба

    Стало известно о завершении миссии посла США в России

    Историк опроверг распространенный миф о Сталине. Вождь правда хотел взорвать храм Василия Блаженного?

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости