Выживший пассажир самолета Air India описал крушение фразой «вокруг меня были тела»

Выживший пассажир разбившегося самолета Air India навещал в Индии родных

Пассажир разбившегося в Индии самолета Air India, которому удалось выжить, описал первые секунды после крушения фразой «вокруг меня были тела». Об этом сообщает Hindustan Times.

Уточняется, что 40-летний Вишваш Кумар Рамеш уже 20 лет живет в Великобритании и прилетел в Индию с братом, чтобы навестить родных. Они возвращались в Лондон, когда самолет рухнул через 30 секунд после взлета. По словам Рамеша, все произошло быстро: сначала раздался грохот, а затем лайнер упал.

Очнувшись, мужчина заметил вокруг бездыханных пассажиров. Брат Рамеша сидел в другом ряду, найти его он не смог. Кто-то помог мужчине выбраться и посадил в машину скорой помощи. «Пожалуйста, помогите мне найти его», — попросил он.

Пассажир получил травмы рук, глаз и ног, он находится в больнице.

Рухнувший самолет выполнял рейс из индийского города Ахмедабад в Лондон. На борту находились 169 граждан Индии, 53 британца, 7 португальцев и один канадец. Россиян в списках летевших этим рейсом не значилось. Один из очевидцев трагедии утверждал, что после крушения лайнера по земле были повсюду разбросаны обгоревшие тела вперемешку с обломками Boeing. Поисково-спасательные операции в районе крушения судна еще проводятся. Причины случившегося неизвестны.