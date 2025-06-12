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21:08, 12 июня 2025Бывший СССР

Захарова ответила на слова главы МИД Украины о Дне России и напомнила о телах военных ВСУ

Захарова: День России огорчает Сибигу больше, чем рефрижераторы с телами ВСУ
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MFA Russia / Globallookpress.com

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в Telegram-канале ответила на слова министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги о Дне России и напомнила о рефрижераторах с телами военных Вооруженных сил страны (ВСУ).

Она заявила, что празднование Дня России вызывает у главы ведомства большее огорчение, чем то, что Киев не забирает тела для достойного погребения.

«Чужая радость вызывает больше расстройства, чем свое горе. Гоголь, конечно, был гением — все описал», — заключила дипломат.

Ранее Сибига осудил США и другие страны, которые поздравили Россию с ее национальным днем. Глава МИД раскритиковал действия Вашингтона перед началом заседания министров ведущих стран Евросоюза и отметил, что ему «особенно неприятно» было читать новости о поздравлениях от представителей ряда стран.

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