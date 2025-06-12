Захарова ответила на слова главы МИД ФРГ о неготовности России к переговорам

Захарова: Глава МИД ФРГ Вадефуль забыл о том, что Запад накачивал Киев оружием

Говоря о том, что Россия не готова к переговорам, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль забывает о том, что именно Запад стремился столкнуть Киев «в пучину кровопролития», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram.

По ее словам, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обманула мировое сообщество, «лишь на словах» демонстрируя желание следовать Минским соглашениям. Как отметила Захарова, на деле Берлин стремился «накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития».

Она также напомнила, что Британия отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года, а США настояли на запрете украинским президентом Владимиром Зеленским каких-либо переговоров с Россией.

«Видимо, после (бывшей главы МИД Германии Анналены — примечание "Ленты.ру") Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов», — написала Захарова.

Ранее Вадефуль не увидел оснований для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.