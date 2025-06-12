Говоря о том, что Россия не готова к переговорам, глава МИД ФРГ Йоханн Вадефуль забывает о том, что именно Запад стремился столкнуть Киев «в пучину кровопролития», заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в Telegram.
По ее словам, бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель обманула мировое сообщество, «лишь на словах» демонстрируя желание следовать Минским соглашениям. Как отметила Захарова, на деле Берлин стремился «накачать Киев оружием и столкнуть в пучину кровопролития».
Она также напомнила, что Британия отговорила Киев от переговоров с Москвой весной 2022 года, а США настояли на запрете украинским президентом Владимиром Зеленским каких-либо переговоров с Россией.
«Видимо, после (бывшей главы МИД Германии Анналены — примечание "Ленты.ру") Бербок не проветрили как следует, и Вадефуль подцепил ту же бациллу. Ничего, мы будем восполнять провалы в памяти немецких милитаристов», — написала Захарова.
Ранее Вадефуль не увидел оснований для переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.