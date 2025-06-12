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06:21, 13 июня 2025Интернет и СМИ

Западу посоветовали извлечь урок из конфликта на Украине и пересмотреть подход к оружию

BI: Конфликт на Украине показал, что подход Запада к вооружениям устарел
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Globallookpress.com

Издание Business Insider посоветовало Западу извлечь урок из конфликта на Украине и пересмотреть подход к вооружениям и их эффективности.

«То, как мы управляли нашими армиями, как мы управляли нашей обороной, устарело», — отметили журналисты. По их мнению, подход к закупкам оружия также требует пересмотра.

В материале говорится, что странам Запада требуется создавать намного больше оружия массового производства вместо элитных и дорогих системы.

В апреле на Западе рассказали о меняющем баланс сил в мире российском оружии. Издание The National Interest писало, что Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон».

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