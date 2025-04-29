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05:49, 29 апреля 2025Наука и техника

На Западе рассказали о меняющем баланс сил в мире российском оружии

TNI: РФ опередила США и Китай в сфере гиперзвука, создав ракету «Циркон»
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Россия существенно опередила США и Китай в сфере гиперзвуковых вооружений, создав ракету 3М22 «Циркон». Об этом пишет западное издание The National Interest.

По словам авторов статьи, натовские системы противовоздушной обороны (ПВО) не способны перехватить российскую ракету, ее называют уникальной разработкой, не имеющей аналогов в мире.

В публикации отмечается, что это обстоятельство существенно меняет баланс сил на международной арене. Так, пока США не разработают собственные гиперзвуковые вооружения и средства защиты от подобных угроз, Россия сохраняет за собой ощутимое преимущество, особенно в стратегически значимых регионах, например, в Балтийском и Черном морях и в Арктике.

Издание пишет, что отставание Соединенных Штатов в этой сфере может привести к глобальному изменению баланса в пользу России, если разработки не ускорятся в ближайшее время.

Ранее TNI заметило, что российские гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон» представляют серьезную угрозу для кораблей противников.

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