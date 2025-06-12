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17:29, 12 июня 2025Бывший СССР

Зеленский вновь попытался объяснить перепалку в Белом доме

Зеленский признался, что сожалеет о перепалке с Трампом в Белом Доме
Алиса Дмитриева
Алиса Дмитриева (Редактор отдела «Из жизни»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский вновь попытался объяснить, почему вступил в перепалку с американским лидером Дональдом Трампом в феврале. Об этом пишет Politico.

Зеленский заявил, что к конфликту в Белом доме привело его нетерпение достичь определенности в вопросе отношений с Россией. «У нас просто не так много времени в жизни. Я хотел конкретных решений», — признался он. По словам украинского лидера, он сожалеет, что та встреча с Трампом вышла из-под контроля.

28 февраля Зеленский приехал в Вашингтон на встречу с Трампом. Общение политиков стало напряженным. Трамп высказал Зеленскому множество претензий, а вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о неуважении и неблагодарности. После перепалки президентов церемония подписания соглашения была сорвана, а Зеленский вынужденно покинул Белый дом.

Ранее Владимир Зеленский призвал серьезно ужесточить санкции против России, чтобы склонить ее к миру. Для прекращения огня, как заявил президент Украины, необходимо значительно сократить ее нефтяные доходы.

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